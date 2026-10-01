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Регион
Опубликовано 1 октября, 18:27

Bloomberg: Китай ограничил экспорт бензина и дизеля ради внутреннего рынка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия временно прекратили поставлять нефтепродукты за пределы Гонконга и Макао, ожидая дальнейших указаний Пекина. Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничение затронуло часть октябрьских партий, которые экспортёры уже сняли с поставок. Речь идёт в том числе о бензине и дизельном топливе. Приоритет теперь отдаётся обеспечению внутреннего рынка.

Такое решение принято на фоне продолжительной нестабильности на мировых энергетических рынках. Китайские компании перераспределяют доступные объёмы в пользу внутренних потребителей. Зарубежные направления при этом временно отходят на второй план.

В материале Bloomberg отмечается, что изменения могут сказаться как на международных ценах на нефтепродукты, так и на стоимости топлива внутри Китая. Кроме того, сокращение поставок способно затронуть компании, зависящие от китайского экспорта. Это также может повлиять на привычные логистические цепочки.

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Ранее сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объёмы закупок российской нефти марки ESPO. Причиной стали перебои с поставками сырья с Ближнего Востока. Нефть ESPO отгружается с тихоокеанского побережья России и пользуется спросом из-за короткого пути до Китая. Рост спроса связывают в том числе с сокращением поставок из Ирана. После возобновления американской морской блокады иранский экспорт уменьшился, а поставки из других стран Персидского залива остаются ограниченными из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

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Юлия Сафиулина
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