Bloomberg: Китай ограничил экспорт бензина и дизеля ради внутреннего рынка

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия временно прекратили поставлять нефтепродукты за пределы Гонконга и Макао, ожидая дальнейших указаний Пекина. Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничение затронуло часть октябрьских партий, которые экспортёры уже сняли с поставок. Речь идёт в том числе о бензине и дизельном топливе. Приоритет теперь отдаётся обеспечению внутреннего рынка.

Такое решение принято на фоне продолжительной нестабильности на мировых энергетических рынках. Китайские компании перераспределяют доступные объёмы в пользу внутренних потребителей. Зарубежные направления при этом временно отходят на второй план.

В материале Bloomberg отмечается, что изменения могут сказаться как на международных ценах на нефтепродукты, так и на стоимости топлива внутри Китая. Кроме того, сокращение поставок способно затронуть компании, зависящие от китайского экспорта. Это также может повлиять на привычные логистические цепочки.

Ранее сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объёмы закупок российской нефти марки ESPO. Причиной стали перебои с поставками сырья с Ближнего Востока. Нефть ESPO отгружается с тихоокеанского побережья России и пользуется спросом из-за короткого пути до Китая. Рост спроса связывают в том числе с сокращением поставок из Ирана. После возобновления американской морской блокады иранский экспорт уменьшился, а поставки из других стран Персидского залива остаются ограниченными из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.