Ормузский пролив под огнём: За сутки атаковали три танкера

Сразу три танкера подверглись атакам в Ормузском проливе 29 сентября. Все суда были поражены неизвестными снарядами, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным британского центра, речь идёт о трёх отдельных инцидентах. В одном случае неизвестный снаряд попал в левый борт танкера. Ещё одно судно находилось на входе в Ормузский пролив в момент удара.

Названия танкеров, их флаги и порты приписки UKMTO пока не раскрывает. Данных о пострадавших ни по одному из трёх эпизодов также не поступало. Кто именно атаковал суда и какие боеприпасы применялись, британский центр не уточнил. Компетентные службы выясняют обстоятельства произошедшего, а UKMTO рекомендует проходящим через район судам соблюдать повышенную осторожность.

Обстановка в Ормузском проливе остаётся напряжённой. Накануне Life.ru сообщал ещё об одном судне, поражённом неизвестным снарядом вечером 28 сентября. После попадания на борту начался пожар, однако экипаж смог его потушить и продолжить движение. За несколько дней до этого иранское агентство Fars утверждало, что за две ночи в Ормузском проливе были атакованы 19 торговых судов.