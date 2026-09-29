Судно загорелось в Ормузском проливе после атаки

Судно загорелось после атаки в Ормузском проливе вечером 28 сентября. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, неизвестный снаряд попал в судно во время прохода через пролив. На борту начался пожар, который экипажу удалось потушить. После этого судно продолжило движение.

В UKMTO уточнили, что никто из членов экипажа не пострадал. Название судна, его тип, флаг и порт приписки пока не раскрываются. Информация об инциденте поступила с задержкой, обстоятельства атаки выясняются.

Ранее Life.ru сообщал, что 23 сентября торговое судно загорелось и потеряло ход после попадания неизвестного снаряда в Ормузском проливе. После удара судно загорелось и оказалось без хода. Весь экипаж эвакуировали.