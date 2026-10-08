Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о новом ударе баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. После этого воздушная гавань как минимум на полтора часа фактически прекратила принимать и отправлять самолёты.

«Наши вооружённые силы успешно нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде баллистической ракетой, которая точно поразила цель и нарушила работу аэропорта», — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в X.

Он также вновь предупредил международные авиакомпании о полётах через воздушное пространство Саудовской Аравии. Исключением хуситы назвали районы Мекки и Медины.

Сбои в работе воздушной гавани подтверждал сервис Flightradar24: в какой-то момент последний самолёт приземлился более чем за 80 минут до публикации, а последний вылет состоялся свыше 90 минут назад. В Эр-Рияде в это же время были слышны взрывы. Саудовские власти на момент публикации не подтверждали, что баллистическая ракета поразила аэропорт.

Это уже не первая атака, о которой хуситы заявляют в последние дни. Ранее «Ансар Аллах» объявила всё воздушное пространство Саудовской Аравии, кроме районов Мекки и Медины, зоной своих военных операций. Тогда Яхья Сариа также утверждал, что целью одного из ударов стал аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде и что атака привела к перебоям в авиасообщении. Саудовские власти попадание по заявленной цели тогда не подтверждали.