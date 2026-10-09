Военный конвертоплан Osprey загорелся при жёсткой посадке в США

Военный конвертоплан MV-22B Osprey совершил жёсткую посадку и загорелся в американском штате Северная Каролина. Один морской пехотинец получил ожоги и был госпитализирован, сообщает местный телеканал WWAY.

Инцидент произошёл утром 8 октября в лесном массиве Блейден-Лейкс, где военнослужащие Корпуса морской пехоты США отрабатывают взлёты и посадки. По данным командования, авария случилась примерно в 10:20 по местному времени.

На борту находились четверо морпехов. Одного из них с ожогами эвакуировали на вертолёте в специализированный медицинский центр в Чапел-Хилле. При этом официальные сведения о состоянии всех членов экипажа пока не опубликованы.

В момент происшествия конвертоплан перевозил около 2,7 тонны авиационного топлива. После приземления начался пожар, к тушению которого привлекли шесть-семь пожарных подразделений.

Корпус морской пехоты США подтвердил, что воздушное судно принадлежало 162-й эскадрилье средних конвертопланов, базирующейся на авиастанции Нью-Ривер. Причины аварии расследуются.

Ранее израильский актёр и лётный инструктор Гай Капульник погиб при крушении небольшого самолёта в американской Калифорнии. 46-летний артист сам находился за штурвалом, вместе с ним погибла 33-летняя пассажирка Тейлор Ласка. Катастрофа произошла утром 24 сентября неподалёку от аэропорта Хесперия в округе Сан-Бернардино. Одномоторный Aeronca Champion рухнул в поле в районе Summit Valley Road и Telephone Canyon Road примерно в 09:53 по местному времени. Прибывшие спасатели констатировали смерть обоих находившихся на борту.