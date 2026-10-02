Израильский актёр Гай Капульник погиб при крушении самолёта в США

Израильский актёр и лётный инструктор Гай Капульник погиб при крушении небольшого самолёта в американской Калифорнии. 46-летний артист сам находился за штурвалом, вместе с ним погибла 33-летняя пассажирка Тейлор Ласка. Информацию об этом предоставило издание Need to Know.

Катастрофа произошла утром 24 сентября неподалёку от аэропорта Хесперия в округе Сан-Бернардино. Одномоторный Aeronca Champion рухнул в поле в районе Summit Valley Road и Telephone Canyon Road примерно в 09:53 по местному времени. Прибывшие спасатели констатировали смерть обоих находившихся на борту.

Самолёт использовался компанией Midfield Aviation, занимающейся лётной подготовкой и арендой воздушных судов. При этом официальные источники пока не сообщали, проходил ли во время рокового полёта учебный вылет и была ли Ласка ученицей Капульника.

Капульник в последние годы жил в Лос-Анджелесе и совмещал актёрскую карьеру с авиацией. Он получил лицензию частного пилота в 2015 году, позднее стал коммерческим пилотом и инструктором. До работы в кино служил офицером в элитном поисково-спасательном подразделении ВВС Израиля 669.

Зрителям он был известен по фильмам «Ливан», «Комната 514», «Сальса Тель-Авив» и другим проектам. «Ливан» режиссёра Самуэля Маоза получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Причину падения самолёта пока не установили. Расследование ведут Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте. У Капульника остались жена и трое детей.

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