Три человека погибли при крушении Ми-8 под Воронежем

Вертолёт упал в поле примерно в 80 километрах от Воронежа. Сообщается, что выживших среди находившихся на борту нет.

Ранее два легкомоторных учебных самолёта совершили экстренную посадку на автомобильную трассу в Ульяновской области. Инцидент произошёл в районе посёлка Карсун. Во время полёта одному из пилотов стало плохо. После этого оба борта приземлились на дорогу. Данных о состоянии пилота, количестве людей на борту и возможных повреждениях самолётов в сообщении нет.