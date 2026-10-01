Три человека погибли при крушении Ми-8 под Воронежем
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Военный вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Воронежской области, сообщает Mash. По предварительным данным, погибли трое членов экипажа.
Вертолёт упал в поле примерно в 80 километрах от Воронежа. Сообщается, что выживших среди находившихся на борту нет.
Причины произошедшего пока неизвестны. Другие обстоятельства крушения также уточняются.
Ранее два легкомоторных учебных самолёта совершили экстренную посадку на автомобильную трассу в Ульяновской области. Инцидент произошёл в районе посёлка Карсун. Во время полёта одному из пилотов стало плохо. После этого оба борта приземлились на дорогу. Данных о состоянии пилота, количестве людей на борту и возможных повреждениях самолётов в сообщении нет.
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