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Опубликовано 1 октября, 22:07

Три человека погибли при крушении Ми-8 под Воронежем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военный вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Воронежской области, сообщает Mash. По предварительным данным, погибли трое членов экипажа.

Вертолёт упал в поле примерно в 80 километрах от Воронежа. Сообщается, что выживших среди находившихся на борту нет.

Причины произошедшего пока неизвестны. Другие обстоятельства крушения также уточняются.

На Сахалине совершил аварийную посадку вертолёт с членами ЦИК и журналистами
На Сахалине совершил аварийную посадку вертолёт с членами ЦИК и журналистами

Ранее два легкомоторных учебных самолёта совершили экстренную посадку на автомобильную трассу в Ульяновской области. Инцидент произошёл в районе посёлка Карсун. Во время полёта одному из пилотов стало плохо. После этого оба борта приземлились на дорогу. Данных о состоянии пилота, количестве людей на борту и возможных повреждениях самолётов в сообщении нет.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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