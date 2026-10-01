Два самолёта экстренно приземлились на трассу в Ульяновской области

Два легкомоторных учебных самолёта совершили экстренную посадку на автомобильную трассу в Ульяновской области. Инцидент произошёл в районе посёлка Карсун, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации телеканала, во время полёта одному из пилотов стало плохо. После этого оба борта приземлились на дорогу.

Данных о состоянии пилота, количестве людей на борту и возможных повреждениях самолётов в сообщении нет.