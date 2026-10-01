Два самолёта экстренно приземлились на трассу в Ульяновской области
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Два легкомоторных учебных самолёта совершили экстренную посадку на автомобильную трассу в Ульяновской области. Инцидент произошёл в районе посёлка Карсун, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации телеканала, во время полёта одному из пилотов стало плохо. После этого оба борта приземлились на дорогу.
Данных о состоянии пилота, количестве людей на борту и возможных повреждениях самолётов в сообщении нет.
А ранее вертолёт Ми-8, на борту которого находились члены избирательной комиссии и представители СМИ, совершил аварийную посадку в Долинском районе Сахалинской области 2 сентября. На борту находились восемь человек: три члена экипажа, сотрудник аппарата избиркома и четыре журналиста. Все они отделались ушибами и царапинами. Было опубликовано видео с места.
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