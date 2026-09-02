Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 13:04

Появилось видео аварийной посадки Ми-8 с членами избиркома на Сахалине

Обложка © Mash

Обложка © Mash

Опубликовано видео аварийной посадки вертолета Ми-8 с членами избиркома на Сахалине. Запись появилась в Telegram-канале Mash.

Аварийная посадка вертолёта с членами избиркома на Сахалине. Видео © Mash

На кадрах запечатлено воздушное судно, лежащее на боку в кювете у дороги в Долинском районе. Инцидент произошел 2 сентября около 16:00 по местному времени.

Причиной жесткого приземления стало самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома воздушному судну оставалось долететь пять километров.

На борту находились восемь человек: три члена экипажа, сотрудник аппарата избиркома и четыре журналиста. Пассажиры и экипаж отделались ушибами и царапинами.

В Приморье остановили активные поиски пропавшего в июне вертолёта Robinson
В Приморье остановили активные поиски пропавшего в июне вертолёта Robinson

Напомним, вертолёт Ми-8, на борту которого находились члены избирательной комиссии и представители СМИ, совершил аварийную посадку в Долинском районе Сахалинской области 2 сентября. Воздушное судно направлялось в труднодоступные посёлки региона. Во время полёта находившиеся на борту почувствовали краткий момент невесомости, за которым последовала интенсивная тряска фюзеляжа. Командир запросил аварийную посадку и благополучно приземлился на площадку у автомобильной дороги.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar