Появилось видео аварийной посадки Ми-8 с членами избиркома на Сахалине
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Опубликовано видео аварийной посадки вертолета Ми-8 с членами избиркома на Сахалине. Запись появилась в Telegram-канале Mash.
Аварийная посадка вертолёта с членами избиркома на Сахалине. Видео © Mash
На кадрах запечатлено воздушное судно, лежащее на боку в кювете у дороги в Долинском районе. Инцидент произошел 2 сентября около 16:00 по местному времени.
Причиной жесткого приземления стало самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома воздушному судну оставалось долететь пять километров.
На борту находились восемь человек: три члена экипажа, сотрудник аппарата избиркома и четыре журналиста. Пассажиры и экипаж отделались ушибами и царапинами.
Напомним, вертолёт Ми-8, на борту которого находились члены избирательной комиссии и представители СМИ, совершил аварийную посадку в Долинском районе Сахалинской области 2 сентября. Воздушное судно направлялось в труднодоступные посёлки региона. Во время полёта находившиеся на борту почувствовали краткий момент невесомости, за которым последовала интенсивная тряска фюзеляжа. Командир запросил аварийную посадку и благополучно приземлился на площадку у автомобильной дороги.
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