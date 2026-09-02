Появилось видео аварийной посадки Ми-8 с членами избиркома на Сахалине

Опубликовано видео аварийной посадки вертолета Ми-8 с членами избиркома на Сахалине. Запись появилась в Telegram-канале Mash.

Аварийная посадка вертолёта с членами избиркома на Сахалине. Видео © Mash

На кадрах запечатлено воздушное судно, лежащее на боку в кювете у дороги в Долинском районе. Инцидент произошел 2 сентября около 16:00 по местному времени.

Причиной жесткого приземления стало самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома воздушному судну оставалось долететь пять километров.

На борту находились восемь человек: три члена экипажа, сотрудник аппарата избиркома и четыре журналиста. Пассажиры и экипаж отделались ушибами и царапинами.

Напомним, вертолёт Ми-8, на борту которого находились члены избирательной комиссии и представители СМИ, совершил аварийную посадку в Долинском районе Сахалинской области 2 сентября. Воздушное судно направлялось в труднодоступные посёлки региона. Во время полёта находившиеся на борту почувствовали краткий момент невесомости, за которым последовала интенсивная тряска фюзеляжа. Командир запросил аварийную посадку и благополучно приземлился на площадку у автомобильной дороги.