В Приморье остановили активные поиски пропавшего в июне вертолёта Robinson

Активную фазу поисковой операции по пропавшему в Приморском крае вертолёту Robinson R44 завершили спустя более двух месяцев после исчезновения воздушного судна. Решение приняли в Росавиации, сообщили в пресс-службе Дальневосточного управления ведомства.

Специалисты продолжат следить за ситуацией и готовы возобновить работы, если появится достоверная информация о возможном местонахождении винтокрылого судна.

«Активная фаза поиска вертолёта Robinson R44 в Приморском крае прекращена. Решение принято в Росавиации 28 августа. Поиски возобновятся, как только появится достоверная информация о местонахождении воздушного судна», – говорится в сообщении.

Для возможного продолжения операции специалисты определят районы, где потребуется визуальное наблюдение. Также планируется привлекать экипажи других воздушных судов, которые работают в этом районе, к мониторингу местности.

Robinson R44 авиакомпании «Гранат» перестал выходить на связь днём 21 июня во время выполнения работ по лесопатрулированию. На борту находились пилот Екатерина Руденцова и лётчик-наблюдатель Николай Харин. В поисках участвовали вертолёты Ми-8, спасатели МЧС, специалисты Приморской авиабазы, поисково-спасательные службы, кинологи и операторы беспилотников добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Несмотря на масштабную операцию, обнаружить воздушное судно пока не удалось.