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Регион
30 июня, 02:20

Более 8 тыс. кв. км обследовано в поисках пропавшего в Приморье вертолёта

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Поисково-спасательная операция в Приморском крае, начатая после исчезновения 21 июня вертолёта Robinson R44 авиакомпании «Гранат», продолжается. К настоящему времени специалисты обследовали свыше 8 тысяч квадратных километров местности и выполнили около 60 вылетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Поиски пропавшего в Приморье вертолёта. Видео © Пресс-служба Росавиации

«В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолёта Robinson R44 авиакомпании «Гранат» — их координирует Дальневосточное МТУ Росавиации. <...> С начала ПСР они выполнили около 60 полетов, обследовали территорию более 8 тыс. кв. км», — говорится в сообщении.

29 июня район обследовали 14 сотрудников МЧС России вместе с кинологическими расчётами, а также 65 работников авиалесоохраны. Поиски ведутся в горной местности со сложным рельефом, из-за чего доступ к части территории затруднён. С наступлением темноты работы были прекращены и возобновятся утром 30 июня.

МЧС: К поискам вертолёта Robinson R44 в Приморье не могут привлечь авиацию
МЧС: К поискам вертолёта Robinson R44 в Приморье не могут привлечь авиацию

Напомним, Robinson R44 пропал 21 июня во время лесоавиационных работ по договору с Авиалесоохраной. За штурвалом находилась женщина-пилот Екатерина с 15-летним опытом, а её напарником был лётчик-наблюдатель Николай. После исчезновения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть двух и более человек. Позже у спасателей появилась новая зацепка. Они обнаружили возможное место пропажи вертолёта в Приморье.

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Тимур Хингеев
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