Более 8 тыс. кв. км обследовано в поисках пропавшего в Приморье вертолёта

Поисково-спасательная операция в Приморском крае, начатая после исчезновения 21 июня вертолёта Robinson R44 авиакомпании «Гранат», продолжается. К настоящему времени специалисты обследовали свыше 8 тысяч квадратных километров местности и выполнили около 60 вылетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Поиски пропавшего в Приморье вертолёта. Видео © Пресс-служба Росавиации

«В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолёта Robinson R44 авиакомпании «Гранат» — их координирует Дальневосточное МТУ Росавиации. <...> С начала ПСР они выполнили около 60 полетов, обследовали территорию более 8 тыс. кв. км», — говорится в сообщении.

29 июня район обследовали 14 сотрудников МЧС России вместе с кинологическими расчётами, а также 65 работников авиалесоохраны. Поиски ведутся в горной местности со сложным рельефом, из-за чего доступ к части территории затруднён. С наступлением темноты работы были прекращены и возобновятся утром 30 июня.