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21 июня, 11:48

За штурвалом пропавшего в Приморье вертолёта находилась женщина-пилот

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALPA PROD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALPA PROD

За штурвалом пропавшего в Приморье вертолёта находилась Екатерина, пилот с внушительным 15-летним опытом, а её напарником был лётчик-наблюдатель Николай Х. Об этом узнал SHOT.

Что произошло во время полёта, остаётся загадкой – никаких сигналов бедствия или просьб о помощи от экипажа не поступало. С наступлением темноты поиски пришлось приостановить, оставляя надежду на продолжение завтра.

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Ранее стало известно, что в Тернейском районе Приморского края пропал вертолёт Robinson с двумя людьми на борту. Воздушное судно, вылетевшее из Тернея в сторону Единицы, не вышло на связь в установленное время. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Наталья Демьянова
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