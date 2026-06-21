За штурвалом пропавшего в Приморье вертолёта находилась женщина-пилот

За штурвалом пропавшего в Приморье вертолёта находилась Екатерина, пилот с внушительным 15-летним опытом, а её напарником был лётчик-наблюдатель Николай Х. Об этом узнал SHOT.

Что произошло во время полёта, остаётся загадкой – никаких сигналов бедствия или просьб о помощи от экипажа не поступало. С наступлением темноты поиски пришлось приостановить, оставляя надежду на продолжение завтра.

Ранее стало известно, что в Тернейском районе Приморского края пропал вертолёт Robinson с двумя людьми на борту. Воздушное судно, вылетевшее из Тернея в сторону Единицы, не вышло на связь в установленное время. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.