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21 июня, 11:01

В Приморье пропал вертолёт с двумя людьми на борту

Вертолёт Robinson. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Вертолёт Robinson. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

В Тернейском районе Приморского края ведутся поисковые работы после исчезновения вертолёта Robinson. На борту воздушного судна находились два человека, сообщает Восточное МСУТ СК России.

По информации ведомства, воздушное судно, вылетевшее из Тернея в сторону Единицы, не вышло на связь в установленное время. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полётов, повлекшего гибель людей.

Село Единка является самым удаленным населённым пунктом края с регулярным авиасообщением.

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Наталья Демьянова
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