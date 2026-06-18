«Сгруппируйтесь!» Появилось видео из салона самолёта, экстренно севшего в Сочи

SHOT опубликовал видео из салона борта Smartavia, который совершил экстренную посадку в Сочи. На записи слышны указания экипажа пассажирам.

Видео из салона самолёта Smartavia, экстренно севшего в Сочи. Видео SHOT

Бортпроводница инструктирует людей перед приземлением. Она командует: «Сгруппируйтесь и голову вниз!». Кадры передают напряжённую атмосферу в салоне.

Инцидент произошёл с лайнером Boeing 737-800. Воздушное судно вылетело из Сочи в Архангельск поздним вечером. Вскоре у машины отказал один из двигателей. Командир принял решение экстренно возвращаться. Примерно через час самолёт приземлился в аэропорту Адлера.

Посадка завершилась без происшествий. Пострадавших в результате случившегося нет. Сразу после касания полосы пассажиры начали аплодировать пилотам.