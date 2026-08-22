В Сочи вертолёт МЧС совершил жёсткую посадку в реку

В Лазаревском районе Сочи вертолёт совершил аварийную посадку — у воздушного судна повреждён хвостовой винт. Инцидент произошёл днём 22 августа на территории аула Калеж, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

На место выехали следователи транспортной прокуратуры. По предварительным данным, члены экипажа не пострадали.

Ранее Life.ru рассказывал, что 19 августа в штате Пенсильвания у аэропорта Карлайла произошло столкновение самолёта Cessna 150 с полицейским вертолётом Bell 407. Пилот легкомоторного воздушного судна погиб, двое находившихся в вертолёте полицейских получили травмы.