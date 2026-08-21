Самолёт столкнулся с полицейским вертолётом в США, погиб пилот

Самолёт Cessna 150 столкнулся с полицейским вертолётом Bell 407. Пилот самолёта погиб, двое полицейских получили травмы. Авария произошла вечером 19 августа у аэропорта Карлайла в штате Пенсильвания, сообщили Федеральное управление гражданской авиации США и полиция штата.

Самолёт столкнулся с полицейским вертолётом в США. Видео © X / chris

Вертолёт участвовал в плановой тренировке и завис в нескольких метрах над землёй рядом со взлётно-посадочной полосой. Самолёт приближался к нему сзади, затем резко повернул вправо. Он задел хвостовой винт вертолёта, а после попал под основной винт.

«Это было очень сильное столкновение, самолёт разорвало на множество частей», — заявил исполняющий обязанности комиссара полиции Пенсильвании Джордж Бивенс.

Оба воздушных судна упали рядом с полосой. Вертолёт потерял лопасти и хвостовую балку, после чего перевернулся на бок. Камера у аэродрома сняла момент столкновения и падения.

В вертолёте находились капрал Брайс Корман и полицейский Джейсон Миллс. Корман выбрался через окно и помог покинуть кабину своему коллеге. Медики доставили обоих в больницу, их состояние оценили как стабильное.

Национальный совет по безопасности на транспорте США возглавил расследование. Специалисты Федерального управления гражданской авиации также изучают обстоятельства аварии. Причину столкновения ведомства пока не назвали.

Ранее самолёт Pegasus Airlines с российскими туристами не смог приземлиться в Самаре. Вместо города назначения пассажиры оказались в турецком Трабзоне. Речь идёт о ночном рейсе из Антальи в Самару, который выполнялся 19 августа. Во время полёта в аэропорту назначения ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов, после чего экипаж изменил маршрут.