Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 07:58

Аэропорт Владивостока опроверг слухи о дымящемся самолёте

Обложка © РИА Новости/Виталий Аньков

Обложка © РИА Новости/Виталий Аньков

В социальных сетях и мессенджерах Владивостока распространилась недостоверная информация о якобы возникшем задымлении самолета в местном аэропорту. Представители воздушной гавани официально опровергли эти слухи в беседе с РИА «Новости», призвав граждан доверять только проверенным источникам.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, сегодня на территории терминала А проводятся плановые практические тренировки. Сотрудники и службы безопасности отрабатывают действия по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

«Уважаемые пассажиры и представители средств массовой информации! Сегодня в аэропорту проходит плановая практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания терминала А», — говорится в официальном заявлении администрации.

Чайка попала в двигатель взлетавшего российского самолёта с 79 пассажирами
Чайка попала в двигатель взлетавшего российского самолёта с 79 пассажирами

Ранее сообщалось, что дымящийся самолёт Ил-18 заметили очевидцы в небе над Владивостоком. В это же время в международном терминале аэропорта объявили эвакуацию. При этом эти два события между собой не связаны.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar