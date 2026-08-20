Аэропорт Владивостока опроверг слухи о дымящемся самолёте

В социальных сетях и мессенджерах Владивостока распространилась недостоверная информация о якобы возникшем задымлении самолета в местном аэропорту. Представители воздушной гавани официально опровергли эти слухи в беседе с РИА «Новости», призвав граждан доверять только проверенным источникам.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, сегодня на территории терминала А проводятся плановые практические тренировки. Сотрудники и службы безопасности отрабатывают действия по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

«Уважаемые пассажиры и представители средств массовой информации! Сегодня в аэропорту проходит плановая практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания терминала А», — говорится в официальном заявлении администрации.

Ранее сообщалось, что дымящийся самолёт Ил-18 заметили очевидцы в небе над Владивостоком. В это же время в международном терминале аэропорта объявили эвакуацию. При этом эти два события между собой не связаны.