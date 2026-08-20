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20 августа, 07:28

Дымящийся Ил-18 напугал жителей Владивостока — в аэропорту в это время эвакуировали пассажиров

SHOT: Дымящийся Ил-18 заметили над Владивостоком во время эвакуации в аэропорту

Обложка © РИА Новости/Виталий Белоусов

Обложка © РИА Новости/Виталий Белоусов

Дымящийся самолёт Ил-18 заметили очевидцы в небе над Владивостоком. В это же время в международном терминале аэропорта объявили эвакуацию, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дым появился из-за особенностей работы двигателя воздушного судна во время взлёта.

Одновременно в аэропорту началась эвакуация пассажиров и сотрудников. Людей вывели из здания после срабатывания пожарной сигнализации.

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При этом эти два события между собой не связаны. Эвакуация в терминале проходила в рамках тренировочного мероприятия.

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Никита Никонов
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