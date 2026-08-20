Самолёт с россиянами потеряли после вылета из Турции из-за ограничений в Самаре

Самолёт Pegasus Airlines с российскими туристами не смог приземлиться в Самаре и ушёл на запасной аэродром. Вместо города назначения пассажиры оказались в турецком Трабзоне и пока ждут информации о дальнейшем вылете, пишет Profi Travel.

Речь идёт о ночном рейсе из Антальи в Самару, который выполнялся 19 августа. Во время полёта в аэропорту назначения ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов, после чего экипаж изменил маршрут.

Некоторое время информация о месте посадки отличалась. Туроператор сообщал, что самолёт оказался в Эрзуруме, однако сами пассажиры рассказали, что находятся в Трабзоне. Данные о Трабзоне также появились в расписании аэропорта Самары: согласно информации на табло, рейс должен прибыть из этого города 20 августа в 18:00 по местному времени. По словам турагента, туристы пока не получили точных данных о времени отправления в Россию.

«Туристы ночного рейса Pegasus Airlines сели вместо Самары в Трабзоне. Информации о том, когда состоится вылет в Россию, у них нет. Питание и воду, как они рассказали, приходится «добывать с боем», — рассказала она. Представители авиакомпании, по имеющимся данным, пока не вышли на связь с пассажирами.

Ранее похожая ситуация произошла с другим рейсом Pegasus Airlines. Самолёт с россиянами на борту пытался выполнить перелёт из Турции в Москву, но из-за ограничений в работе аэропорта Внуково был вынужден вернуться в аэропорт отправления.