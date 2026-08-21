Миллионер из списка Forbes Дуарте погиб во время крушения вертолёта в Кении

Американский предприниматель Роджер Дуарте, основатель компании по продаже флоридских каменных крабов George Stone Crab, стал одной из жертв крушения вертолёта, произошедшего в Кении утром 19 августа. Воздушное судно направлялось из заповедника Лойсаба к реке Эвасо-Ньиро, но потерпело катастрофу недалеко от горы Ололокве на севере страны. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Дуарте, который также стоял у истоков сети ресторанов My Ceviche и в 2016 году попал в список Forbes «30 до 30», находился на борту вместе с четырьмя другими людьми. Все они погибли. Среди жертв — Мишель Сенси-Контухи, экс-глава национальной разведки Эквадора, его супруга Стефани Холлихан Васконес, медиаменеджер Хосе Суарес и пилот Джош Оутрам.

Согласно информации Управления гражданской авиации Кении, вертолёт потерпел крушение рядом с горой Ололокве в центральной части страны. На борту находились пять человек, все они погибли. Причины аварии пока не установлены. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают, что могло привести к падению воздушного судна.