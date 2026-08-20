Директор разведки Эквадора погиб в авиакатастрофе в Кении

Глава разведывательной службы Эквадора Микеле Сенси-Контуджи погиб при крушении вертолёта в Кении. На борту воздушного судна также находились туристы, среди которых были граждане США. О гибели руководителя разведки сообщил министр транспорта Эквадора Роберто Луке. По его словам, вместе с Сенси-Контуджи погибла и его супруга Стефани.

«Сегодня Микеле и Стефани слишком рано покинули нас. Мысленно мы с их семьёй, особенно с их детьми и родителями», – написал чиновник в соцсети X.

По данным Управления гражданской авиации Кении, вертолёт потерпел крушение рядом с горой Ололокве в центральной части страны. На борту находились пять человек, все они погибли.

Среди погибших оказались также пять граждан США. Одним из них был генеральный директор американской испаноязычной телекомпании Telemundo Хосе Суарес.

Причины аварии пока не установлены. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают, что могло привести к падению воздушного судна.

Ранее Life.ru писал, что в Греции при крушении частного вертолёта погибли топ-менеджер американской инвестиционной компании Blackstone Александр Кроми и его супруга. Пара находилась в свадебном путешествии на острове Сифнос, когда воздушное судно потерпело аварию возле посадочной площадки. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать проблемы с двигателем, однако окончательные выводы должны сделать специалисты после расследования.