Продюсер Николас Альтмайер и топ-менеджер Dior погибли в ДТП во Франции

Французский кинопродюсер Николас Альтмайер и директор по связям с общественностью Dior Couture Матильда Фавье погибли в автокатастрофе. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на их близких.

ДТП произошло на трассе в департаменте Де-Севр на западе Франции. Машина, в которой находились Альтмайер и Фавье, столкнулась с грузовиком. Спасти их не удалось.

Альтмайеру был 61 год. Вместе с братом Эриком он руководил продюсерской компанией Mandarin и участвовал в создании десятков фильмов.

Фавье погибла в возрасте 57 лет. Более десяти лет она отвечала за связи с общественностью в Dior Couture. До этого работала в модной индустрии, в том числе в Glamour и Prada.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в центре Москвы с участием мотоцикла и частной скорой помощи. В аварии погиб 50-летний заместитель председателя правления «Генбанка» Дмитрий Ларин. Столкновение произошло на 1-й Тверской-Ямской улице, банкир скончался на месте от полученных травм.