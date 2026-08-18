Продюсер Николас Альтмайер и топ-менеджер Dior погибли в ДТП во Франции
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Французский кинопродюсер Николас Альтмайер и директор по связям с общественностью Dior Couture Матильда Фавье погибли в автокатастрофе. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на их близких.
ДТП произошло на трассе в департаменте Де-Севр на западе Франции. Машина, в которой находились Альтмайер и Фавье, столкнулась с грузовиком. Спасти их не удалось.
Альтмайеру был 61 год. Вместе с братом Эриком он руководил продюсерской компанией Mandarin и участвовал в создании десятков фильмов.
Фавье погибла в возрасте 57 лет. Более десяти лет она отвечала за связи с общественностью в Dior Couture. До этого работала в модной индустрии, в том числе в Glamour и Prada.
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