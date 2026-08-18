Топ-менеджер «Генбанка» разбился насмерть на мотоцикле в Москве

В Москве произошло столкновение мотоцикла и машины частной скорой помощи, в результате аварии мотоциклист погиб на месте от полученных травм. О случившемся сообщает столичная Госавтоинспекция в Max. По информации SHOT, погибшим оказался 50-летний заместитель председателя правления «Генбанка» Дмитрий Ларин. В результате удара зампред правления одного из крупнейших банков Крыма отбросило на несколько метров.

ДТП в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Ларин курировал в финансовом учреждении направления информационной безопасности, IT, операционного блока, риск-менеджмента и смежные функции. «Генбанк» — второй по величине банк Крыма и Севастополя.

Ранее пятилетняя девочка погибла после столкновения двух автомобилей в Казбековском районе Дагестана. Ещё четыре человека, в том числе ребёнок, получили травмы и были доставлены в больницу.