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18 августа, 08:26

Топ-менеджер «Генбанка» разбился насмерть на мотоцикле в Москве

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В Москве произошло столкновение мотоцикла и машины частной скорой помощи, в результате аварии мотоциклист погиб на месте от полученных травм. О случившемся сообщает столичная Госавтоинспекция в Max. По информации SHOT, погибшим оказался 50-летний заместитель председателя правления «Генбанка» Дмитрий Ларин. В результате удара зампред правления одного из крупнейших банков Крыма отбросило на несколько метров.

ДТП в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Ларин курировал в финансовом учреждении направления информационной безопасности, IT, операционного блока, риск-менеджмента и смежные функции. «Генбанк» — второй по величине банк Крыма и Севастополя.

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Ранее пятилетняя девочка погибла после столкновения двух автомобилей в Казбековском районе Дагестана. Ещё четыре человека, в том числе ребёнок, получили травмы и были доставлены в больницу.

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Татьяна Миссуми
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