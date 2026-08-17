Авария на «Неве» под Новгородом унесла жизни двух детей, ещё двое несовершеннолетних — в больнице

Двое несовершеннолетних погибли после аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Ещё пять человек получили травмы, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Виктор Гаврилов.

Toyota Highlander врезалась в барьерное ограждение на 452-м километре магистрали в Окуловском округе. После столкновения автомобиль загорелся. Мальчики 2012 и 2017 годов рождения скончались на месте до приезда скорой помощи.

В больницу доставили водителя, двух женщин 1978 и 1982 годов рождения, а также двух маленьких пассажиров 2020 и 2022 годов рождения. У всех диагностированы различные травмы. За рулём находился 45-летний мужчина. Почему машина съехала с траектории и ударилась об ограждение, пока не установлено. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее шесть человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Псковской области. Авария произошла 16 августа на 246-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Струго-Красненском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. После этого легковушка врезалась в двигавшийся навстречу Audi.