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16 августа, 19:42

Шесть человек, включая ребёнка, пострадали в ДТП с тремя авто под Псковом

Обложка © VK / Управление МВД России по Псковской области

Обложка © VK / Управление МВД России по Псковской области

Шесть человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Псковской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла сегодня на 246-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Струго-Красненском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. После этого легковушка врезалась в двигавшийся навстречу Audi.

В результате происшествия травмы получили шесть человек, среди них малолетний ребёнок. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Сегодня в Дагестане при столкновении Lada Granta и Kia Rio погибла пятилетняя девочка, ещё четыре человека получили травмы. Авария произошла на дороге Дылым — Миатли. По предварительным данным, 33-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, которым управлял его ровесник.

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Виталий Приходько
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