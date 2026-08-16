12 человек погибли в страшном ДТП с польским автобусом в Венгрии

По меньшей мере 12 человек погибли, ещё 10 получили тяжёлые травмы в результате аварии с польским автобусом на автомагистрали M3 в Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в Facebook*.

По данным венгерского портала Telex, в автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. Авария произошла ночью: автобус съехал с трассы и перевернулся в кювете. ДТП случилось в районе Мезёкерестеша на северо-востоке страны.

По данным издания, один из пострадавших получил травмы, угрожающие жизни, ещё девять человек были серьёзно ранены. 37 пассажиров получили лёгкие повреждения.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. По предварительным данным правоохранителей, водитель мог уснуть за рулём; его задержали.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти при столкновении Nissan и Tesla погибли два человека. Водителя Tesla госпитализировали с травмами, обстоятельства аварии устанавливаются.

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