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17 августа, 09:14

На крышу через сальто: На видео попало ДТП с машиной Росгвардии в Москве

Машина Росгвардии перевернулась на севере Москвы, 3 сотрудника госпитализированы

Обложка © VK / Росгвардия. Москва

Обложка © VK / Росгвардия. Москва

На севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием служебного автомобиля Росгвардии. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

В Москве машина Росгвардии перевернулась в ДТП. Видео © SHOT

Авария случилась на пересечении улиц Дыбенко и Беломорской. «Лада Гранта» Росгвардии двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, когда в неё врезался Hyundai Santa Fe, который не уступил дорогу. От удара служебная машина буквально сделала сальто в воздухе и упала колёсами вверх.

В салоне находились трое сотрудников Росгвардии. Один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Ещё двое получили сотрясение мозга и также доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее в Дагестане в ДТП погибла пятилетняя девочка. Авария произошла в Казбековском районе на дороге Дылым — Миатли. 33-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. Девочка находилась в салоне Granta — от полученных травм она скончалась на месте. Ещё четверо пострадавших, среди которых один ребёнок, доставлены в больницу с травмами.

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Наталья Афонина
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