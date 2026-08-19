Медовый месяц закончился трагедией: Топ-менеджер Blackstone и его жена погибли в авиакатастрофе
Вице-президент Blackstone погиб с женой при крушении вертолёта в Греции
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Вице-президент американской инвестиционной компании Blackstone Александр Кроми и его супруга Мари Эберт погибли при крушении частного вертолёта в Греции. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Молодожёны недавно сыграли свадьбу и отправились в свадебное путешествие на греческий остров Сифнос. По данным издания, вертолёт потерпел крушение примерно в 30 метрах от площадки, на которую должен был приземлиться. После падения воздушное судно загорелось.
На борту находились супруги и пилот. Все трое погибли. Причина катастрофы пока официально не установлена. По предварительной версии, у вертолёта могли возникнуть проблемы с двигателем.
Управлявшему воздушным судном пилоту было 53 года. Как пишет The Telegraph, ранее он служил в военно-воздушных силах и имел большой опыт полётов.
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