Медовый месяц закончился трагедией: Топ-менеджер Blackstone и его жена погибли в авиакатастрофе

Вице-президент американской инвестиционной компании Blackstone Александр Кроми и его супруга Мари Эберт погибли при крушении частного вертолёта в Греции. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Молодожёны недавно сыграли свадьбу и отправились в свадебное путешествие на греческий остров Сифнос. По данным издания, вертолёт потерпел крушение примерно в 30 метрах от площадки, на которую должен был приземлиться. После падения воздушное судно загорелось.

На борту находились супруги и пилот. Все трое погибли. Причина катастрофы пока официально не установлена. По предварительной версии, у вертолёта могли возникнуть проблемы с двигателем.

Управлявшему воздушным судном пилоту было 53 года. Как пишет The Telegraph, ранее он служил в военно-воздушных силах и имел большой опыт полётов.

Ранее во Франции в ДТП погибли кинопродюсер Николас Альтмайер и директор по связям с общественностью Dior Couture Матильда Фавье. Как сообщал Le Figaro со ссылкой на их близких, авария произошла на трассе в департаменте Де-Севр: автомобиль, в котором они находились, столкнулся с грузовиком. Альтмайеру был 61 год, вместе с братом Эриком он руководил продюсерской компанией Mandarin.