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Опубликовано 2 сентября, 07:08

На Сахалине совершил аварийную посадку вертолёт с членами ЦИК и журналистами

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Вертолет Ми-8, на борту которого находились члены избирательной комиссии и представители СМИ, совершил аварийную посадку в Долинском районе Сахалинской области.

По имеющейся информации Amur Mash, борт следовал в отдалённые населенные пункты региона. В ходе полёта пассажиры ощутили кратковременную невесомость, после чего началась сильная вибрация корпуса. Экипаж принял решение об экстренной посадке и успешно посадил машину на площадку вблизи автомобильной трассы.

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

На данный момент причины технического сбоя выясняются. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Транспортная прокуратура проверяет факт аварийной посадки Ан-3 на Сахалине
Транспортная прокуратура проверяет факт аварийной посадки Ан-3 на Сахалине

Ранее в Лазаревском районе Сочи вертолёт совершил аварийную посадку — у воздушного судна повреждён хвостовой винт. Инцидент произошёл днём 22 августа на территории аула Калеж.

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Оксана Попова
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