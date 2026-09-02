На Сахалине совершил аварийную посадку вертолёт с членами ЦИК и журналистами

Вертолет Ми-8, на борту которого находились члены избирательной комиссии и представители СМИ, совершил аварийную посадку в Долинском районе Сахалинской области.

По имеющейся информации Amur Mash, борт следовал в отдалённые населенные пункты региона. В ходе полёта пассажиры ощутили кратковременную невесомость, после чего началась сильная вибрация корпуса. Экипаж принял решение об экстренной посадке и успешно посадил машину на площадку вблизи автомобильной трассы.

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

На данный момент причины технического сбоя выясняются. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее в Лазаревском районе Сочи вертолёт совершил аварийную посадку — у воздушного судна повреждён хвостовой винт. Инцидент произошёл днём 22 августа на территории аула Калеж.