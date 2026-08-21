Транспортная прокуратура проверяет факт аварийной посадки Ан-3 на Сахалине

Проверку по факту аварийной посадки Ан-3 организовала Сахалинская транспортная прокуратура. Предварительно установлено, что 21 августа во время тренировочного полёта самолёт из-за неисправности двигателя совершил жёсткую посадку в 2 км от посадочной площадки Зональное. Воздушное судно загорелось, пожар оперативно ликвидировали.

«На борту находилось 5 парашютистов и 2 члена экипажа. Пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия и проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. В рамках проверки будет дана оценка как подготовке воздушного судна к вылету, так и действиям членов экипажа.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту возможного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

После жёсткой посадки на Сахалине восемь человек эвакуировались из полыхавшего Ан-3. Напомним, самолёт совершил аварийную посадку в поле, после чего загорелся. Двигатель воздушного судна загорелся из-за технической неисправности. К месту ЧП немедленно выехали оперативные бригады. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.