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21 августа, 03:08

Восемь человек эвакуировались из полыхающего самолёта после крушения на Сахалине

Обложка © MAX / Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ

Обложка © MAX / Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ

После жёсткой посадки на Сахалине восемь человек эвакуировались из полыхавшего Ан-3. Об этом сообщает агентство по делам ГО, ЧС и ПБ.

«Находящиеся на борту 8 человек самостоятельно эвакуировались. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

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Напомним, ранее на Сахалине самолёт АН-3 совершил аварийную посадку в поле, после чего загорелся. Посадка самолёта произошла в селе Зональное. Двигатель воздушного судна загорелся из-за технической неисправности. К месту ЧП немедленно выехали оперативные бригады. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

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Виталий Приходько
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