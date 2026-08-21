Восемь человек эвакуировались из полыхающего самолёта после крушения на Сахалине

После жёсткой посадки на Сахалине восемь человек эвакуировались из полыхавшего Ан-3. Об этом сообщает агентство по делам ГО, ЧС и ПБ.

«Находящиеся на борту 8 человек самостоятельно эвакуировались. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее на Сахалине самолёт АН-3 совершил аварийную посадку в поле, после чего загорелся. Посадка самолёта произошла в селе Зональное. Двигатель воздушного судна загорелся из-за технической неисправности. К месту ЧП немедленно выехали оперативные бригады. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.