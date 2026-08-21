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21 августа, 03:02

На Аляске потерпел крушение самолёт с 8 людьми на борту

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

На западе штата Аляска зафиксировано авиационное происшествие: самолёт, на борту которого находилось восемь человек, потерпел катастрофу. Соответствующую информацию предоставила газета Anchorage Daily News

Воздушное судно вылетело из Анкориджа и потерпело крушение в районе мыса Ньюнем. Спасатели ведут поиски на месте происшествия, сведений о состоянии восьми находившихся на борту человек пока нет.

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Ранее аварийная посадка самолёта АН-3 произошла в селе Зональное. Двигатель воздушного судна загорелся из-за технической неисправности. К месту ЧП немедленно выехали оперативные бригады. Пострадавших нет. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

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Алена Пенчугина
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