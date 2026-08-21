Самолёт ВВС США подал сигнал бедствия у Ормуза

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Ормузским проливом. Аварийную ситуацию зафиксировали над акваторией Оманского залива, следует из полётных данных.

Радары обнаружили самолёт в четверг в 22:40 UTC. На борту уже работал аварийный код 7700, который экипажи используют при чрезвычайной ситуации.

После появления на радарах самолёт снизился с высоты более 6,7 тыс. метров примерно до 5,4 тыс. метров. Затем борт направился на запад от Оманского залива и Ормузского пролива вглубь Аравийского полуострова.

В это же время рядом с Ормузским проливом и Объединёнными Арабскими Эмиратами находились три американских самолёта-заправщика Boeing KC-46A Pegasus. Они вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре и двигались по круговой траектории над ОАЭ.

Самолёту, который передал аварийный сигнал, исполнилось 46 лет. Причина включения кода 7700 и дальнейший маршрут борта пока не уточняются.

Тем временем американский авианосец Abraham Lincoln, принимавший непосредственное участие в боевых действиях против Ирана, начал возвращение на базу в Калифорнии. Авианосец начал обратный путь, однако пока не покинул зону ответственности Центрального командования США, которая охватывает Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. Напомним, Abraham Lincoln с экипажем из 5 тысяч моряков уже девять месяцев несёт боевое дежурство.