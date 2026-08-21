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21 августа, 00:12

Самолёт ВВС США подал сигнал бедствия у Ормуза

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Ормузским проливом. Аварийную ситуацию зафиксировали над акваторией Оманского залива, следует из полётных данных.

Радары обнаружили самолёт в четверг в 22:40 UTC. На борту уже работал аварийный код 7700, который экипажи используют при чрезвычайной ситуации.

После появления на радарах самолёт снизился с высоты более 6,7 тыс. метров примерно до 5,4 тыс. метров. Затем борт направился на запад от Оманского залива и Ормузского пролива вглубь Аравийского полуострова.

В это же время рядом с Ормузским проливом и Объединёнными Арабскими Эмиратами находились три американских самолёта-заправщика Boeing KC-46A Pegasus. Они вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре и двигались по круговой траектории над ОАЭ.

Самолёту, который передал аварийный сигнал, исполнилось 46 лет. Причина включения кода 7700 и дальнейший маршрут борта пока не уточняются.

Над Персидским заливом кружит американский самолёт, подававший аварийный сигнал
Над Персидским заливом кружит американский самолёт, подававший аварийный сигнал

Тем временем американский авианосец Abraham Lincoln, принимавший непосредственное участие в боевых действиях против Ирана, начал возвращение на базу в Калифорнии. Авианосец начал обратный путь, однако пока не покинул зону ответственности Центрального командования США, которая охватывает Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. Напомним, Abraham Lincoln с экипажем из 5 тысяч моряков уже девять месяцев несёт боевое дежурство.

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Антон Голыбин
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