Авианосец Abraham Lincoln возвращается с Ближнего Востока на базу в США

Телекомпания CNN, ссылаясь на информированные источники, сообщила о том, что американский авианосец Abraham Lincoln, принимавший непосредственное участие в боевых действиях против Ирана, начал возвращение на базу в Калифорнии.

Авианосец начал обратный путь, однако пока не покинул зону ответственности Центрального командования США, которая охватывает Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. В свою очередь, газета The New York Times пишет, что Abraham Lincoln с экипажем из 5 тысяч моряков уже девять месяцев несёт боевое дежурство.

Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэдли Купер после посещения корабля признал, что экипаж авианосца Abraham Lincoln устал. По его словам, бытовые проблемы, о которых ранее сообщали СМИ, в основном удалось решить. Речь шла о качестве питания, отсутствии горячей воды и других сложностях на борту.