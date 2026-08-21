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21 августа, 00:06

Авианосец Abraham Lincoln возвращается с Ближнего Востока на базу в США

Обложка © Wikipedia /Jordon R. Beesley

Обложка © Wikipedia /Jordon R. Beesley

Телекомпания CNN, ссылаясь на информированные источники, сообщила о том, что американский авианосец Abraham Lincoln, принимавший непосредственное участие в боевых действиях против Ирана, начал возвращение на базу в Калифорнии.

Авианосец начал обратный путь, однако пока не покинул зону ответственности Центрального командования США, которая охватывает Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. В свою очередь, газета The New York Times пишет, что Abraham Lincoln с экипажем из 5 тысяч моряков уже девять месяцев несёт боевое дежурство.

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Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэдли Купер после посещения корабля признал, что экипаж авианосца Abraham Lincoln устал. По его словам, бытовые проблемы, о которых ранее сообщали СМИ, в основном удалось решить. Речь шла о качестве питания, отсутствии горячей воды и других сложностях на борту.

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Алена Пенчугина
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