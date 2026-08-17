Глава СЕНТКОМ признал, что экипаж авианосца Abraham Lincoln устал

Экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln устал из-за затянувшейся службы, однако продолжает выполнять поставленные задачи. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэдли Купер после посещения корабля.

«Экипаж устал, но продолжает работать в полную силу», — написал командующий в колонке для The Wall Street Journal.

По словам Купера, бытовые проблемы, о которых ранее сообщали СМИ, в основном удалось решить. Речь шла о качестве питания, отсутствии горячей воды и других сложностях на борту.

USS Abraham Lincoln вышел на службу ещё во второй половине ноября 2025 года и первоначально должен был вернуться в США в мае. Однако пребывание корабля в регионе неоднократно продлевали.

Сейчас около пяти тысяч моряков находятся в море уже более 260 дней, из которых примерно 150 провели в зоне боевых действий. Ранее Military Times сообщала о случаях попыток военнослужащих покончить с собой на фоне истощения, подавленности и чрезмерной нагрузки.

Президент США Дональд Трамп 14 августа подтвердил, что авианосец вернётся с Ближнего Востока в рамках плановой ротации. При этом он отверг утверждения о чрезмерно затянувшейся миссии.

Ранее сенатор Ричард Блументаль потребовал от Пентагона отчитаться об условиях службы экипажа USS Abraham Lincoln. Его заинтересовали причины неоднократного продления миссии, психологическое состояние моряков и меры по борьбе с накопившейся усталостью. Несколько военнослужащих USS Abraham Lincoln пытались прыгнуть за борт на фоне затянувшейся службы. Родственники моряков рассказывали об эмоциональном выгорании, подавленности и тяжёлой нагрузке после многомесячного пребывания корабля на Ближнем Востоке.