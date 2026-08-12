MT: Моряки на авианосце США пытались прыгнуть за борт из-за продления службы

Несколько военнослужащих американского авианосца USS Abraham Lincoln пытались прыгнуть за борт на фоне затянувшейся службы корабля. Об этом сообщает Military Times со ссылкой на родственников членов экипажа.

На авианосце находятся около пяти тысяч моряков и морских пехотинцев. Корабль вышел на боевую службу ещё 21 ноября 2025 года и первоначально должен был вернуться в мае, однако его дислокацию продлили на неопределённый срок.

С января USS Abraham Lincoln находится на Ближнем Востоке в рамках американской операции против Ирана. Родственники военных рассказали изданию, что затянувшаяся служба тяжело сказывается на состоянии экипажа. Они сообщают об усталости, эмоциональном выгорании и подавленности моряков.

Дополнительными проблемами стали сложности со связью с близкими и бытовые условия на корабле. По данным Military Times, именно на фоне продолжительной дислокации произошло несколько попыток военнослужащих прыгнуть за борт. ВМС США точное число таких случаев не раскрыли. В ведомстве заявили, что командование следит за психологическим состоянием экипажа, а моряки при необходимости могут обратиться за помощью к психологам, медикам и капелланам.

Ранее сообщалось, что в Аргентине 22-летняя студентка-пилот совершила экстренную посадку в одиночку после того, как её 42-летний инструктор Леандро Бертаццо выпал из самолёта во время тренировочного полёта близ города Толедо в провинции Кордова. Директор лётной школы Эдуардо Альварес рассказал, что инструктор передал управление студентке, сказав продолжать движение, после чего попытался открыть дверь, которая открывалась с трудом, и вскоре произошла трагедия.