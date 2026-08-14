Сенат США потребовал от Пентагона отчёта о «плавучем аду» на авианосце Lincoln

Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блументаль обратился к руководству Пентагона с требованием провести проверку условий службы экипажа авианосца USS Abraham Lincoln. Текст соответствующего письма оказался в распоряжении РИА «Новости».

В документе, адресованном министру обороны Питу Хегсету и исполняющему обязанности главы военно-морских сил Хунгу Као, сенатор выразил серьёзную обеспокоенность участившимися случаями продления сроков боевого развёртывания авианосных ударных групп. Поводом для обращения стали сообщения о нехватке предметов первой необходимости, загрязнении питьевой воды и неисправностях сантехнических систем на борту корабля.

Блументаль также поставил под сомнение способность американского флота поддерживать текущий уровень интенсивности эксплуатации авианосцев. По его словам, поступающая информация указывает и на ухудшение психологического состояния моряков, находящихся на Ближнем Востоке.

Сенатор потребовал предоставить отчёт об условиях жизни, уровне безопасности и общем состоянии экипажа. Кроме того, он запросил разъяснения о причинах и сроках неоднократного продления миссии USS Abraham Lincoln, а также о мерах, принимаемых для борьбы с усталостью и психическими проблемами военнослужащих.

Отдельно Блументаль поинтересовался планами использования американских авианосцев в ближневосточном регионе на ближайшие два года. Ответ от Пентагона он ожидает до 27 августа.

Напомним, военнослужащие американского авианосца USS Abraham Lincoln предприняли несколько попыток прыгнуть за борт на фоне затянувшейся боевой службы. Инциденты произошли из-за эмоционального выгорания и тяжелейших условий службы. Корабль с пятью тысячами моряков и морских пехотинцев на борту вышел на дежурство ещё 21 ноября 2025 года и должен был вернуться в мае, однако его дислокацию продлили на неопределённый срок. С января авианосец находится на Ближнем Востоке в рамках операции против Ирана. Близкие военных жалуются на усталость, подавленность и сложности со связью.