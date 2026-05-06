Авианосец USS Gerald Ford покинул Ближний Восток после рекордного похода

Американский авианосец USS Gerald Ford завершил пребывание на Ближнем Востоке и прошёл через Суэцкий канал, оказавшись в Средиземном море. По данным USNI News, корабль уже вышел из ближневосточного региона и следует в сторону Средиземноморья.

Ранее авианосец установил рекорд по длительности непрерывного нахождения в море среди современных американских кораблей после окончания холодной войны. Прежний максимум принадлежал USS Abraham Lincoln, находившемуся в развертывании 294 дня в 2019–2020 годах. При этом с учётом обратного перехода USS Gerald Ford может превзойти и исторический рекорд USS Midway, который составил 332 дня во время Вьетнамской войны.

Испанская пресса отмечает, что миссия сопровождалась техническими сложностями и серией инцидентов на борту. Сообщается о пожарах, повреждениях оборудования и проблемах с жилыми отсеками, из-за чего корабль вынужденно заходил в Хорватию для ремонта. Отдельно упоминаются системные неполадки, включая проблемы с сантехническими системами, которые наблюдаются длительное время.

По оценкам обозревателей, столь продолжительное развертывание стало критическим испытанием для корабля с точки зрения обслуживания и нагрузки на экипаж. Эксперты подчёркивают, что миссия продемонстрировала не только возможности авианосца, но и его уязвимости в длительной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что у американского авианосца USS Gerald R. Ford выявили дополнительные технические проблемы, выходящие за рамки ранее известного инцидента с пожаром. Именно возгорание в прачечной стало причиной захода корабля в порт на Крите.