24 апреля, 13:16

США направили на Ближний Восток более 200 единиц авиации и 15 тысяч военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Claudine Van Massenhove

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Claudine Van Massenhove

США сосредоточили на Ближнем Востоке три авианосные ударные группы, в их составе 200 самолётов и вертолётов, а также 15 тысяч американских моряков и морских пехотинцев. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

В заявлении CENTCOM отмечается, что впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. Это USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) и USS George H.W. Bush (CVN 77).

TWZ: ВМС США впервые за 38 лет применили палубные пушки у берегов Ирана

Конфликт с Ираном уже дорого обошёлся Вашингтону: в ходе военной операции Вооружённые силы США применили свыше тысячи высокоточных крылатых ракет Tomahawk. Также израсходовал от полутора до двух тысяч критически важных боеприпасов для систем противовоздушной обороны — в том числе для комплексов Patriot и THAAD. Восстановление запасов может занять до шести лет.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Александра Вишнякова
