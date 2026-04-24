США направили на Ближний Восток более 200 единиц авиации и 15 тысяч военных

США сосредоточили на Ближнем Востоке три авианосные ударные группы, в их составе 200 самолётов и вертолётов, а также 15 тысяч американских моряков и морских пехотинцев. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

В заявлении CENTCOM отмечается, что впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. Это USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) и USS George H.W. Bush (CVN 77).

Конфликт с Ираном уже дорого обошёлся Вашингтону: в ходе военной операции Вооружённые силы США применили свыше тысячи высокоточных крылатых ракет Tomahawk. Также израсходовал от полутора до двух тысяч критически важных боеприпасов для систем противовоздушной обороны — в том числе для комплексов Patriot и THAAD. Восстановление запасов может занять до шести лет.