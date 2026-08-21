В МЧС назвали причину падения самолёта в поле на Сахалине

Аварийная посадка самолёта АН-3 произошла в селе Зональное. Двигатель воздушного судна загорелся из-за технической неисправности. К месту ЧП немедленно выехали оперативные бригады. Пострадавших нет, сообщили в МЧС по Сахалинской области.

«На месте работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Ормузским проливом. Аварийную ситуацию зафиксировали над акваторией Оманского залива. После появления на радарах самолёт снизился с высоты более 6,7 тыс. метров примерно до 5,4 тыс. метров. Затем борт направился на запад от Оманского залива и Ормузского пролива вглубь Аравийского полуострова.