Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 02:16

В МЧС назвали причину падения самолёта в поле на Сахалине

Возгорание двигателя АН-3 привело к жёсткой посадке самолёта на Сахалине

Обложка © MAX / МЧС Сахалинской области

Обложка © MAX / МЧС Сахалинской области

Аварийная посадка самолёта АН-3 произошла в селе Зональное. Двигатель воздушного судна загорелся из-за технической неисправности. К месту ЧП немедленно выехали оперативные бригады. Пострадавших нет, сообщили в МЧС по Сахалинской области.

«На месте работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области», — уточнили в ведомстве.

На Сахалине самолёт совершил аварийную посадку в поле и загорелся
На Сахалине самолёт совершил аварийную посадку в поле и загорелся

Ранее самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Ормузским проливом. Аварийную ситуацию зафиксировали над акваторией Оманского залива. После появления на радарах самолёт снизился с высоты более 6,7 тыс. метров примерно до 5,4 тыс. метров. Затем борт направился на запад от Оманского залива и Ормузского пролива вглубь Аравийского полуострова.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar