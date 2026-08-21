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21 августа, 01:57

На Сахалине самолёт совершил аварийную посадку в поле и загорелся

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Сахалине самолёт совершил аварийную посадку в поле, после чего загорелся. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

«Предварительно сообщаем, что погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

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Ранее самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Ормузским проливом. Аварийную ситуацию зафиксировали над акваторией Оманского залива. После появления на радарах самолёт снизился с высоты более 6,7 тыс. метров примерно до 5,4 тыс. метров. Затем борт направился на запад от Оманского залива и Ормузского пролива вглубь Аравийского полуострова.

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Алена Пенчугина
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