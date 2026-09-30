Жест пилота и овации: Появилось видео первых минут после посадки самолёта FlyDubai

В Сети появилось видео первых минут после успешной посадки самолёта FlyDubai, где произошла поножовщина в кабине пилотов. В кадре пассажиры аплодируют. Лайнер приземлился в Саудовской Аравии, не долетев до пункта назначения из-за ЧП на борту.

Сразу после посадки кто-то из членов экипажа выглянул к пассажирам и показал знак рукой, что всё в порядке. Момент также попал на видео. Предположительно, посадить борт мог запасной лётный экипаж, который летел тем же рейсом, но в салоне.