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Опубликовано 30 сентября, 13:00

Жест пилота и овации: Появилось видео первых минут после посадки самолёта FlyDubai

Появилось видео первых минут после экстренной посадки самолёта FlyDubai

Обложка © Х / MummyisTired

Обложка © Х / MummyisTired

В Сети появилось видео первых минут после успешной посадки самолёта FlyDubai, где произошла поножовщина в кабине пилотов. В кадре пассажиры аплодируют. Лайнер приземлился в Саудовской Аравии, не долетев до пункта назначения из-за ЧП на борту.

Посадка самолёта FlyDubai. Видео © Х / MummyisTired

Сразу после посадки кто-то из членов экипажа выглянул к пассажирам и показал знак рукой, что всё в порядке. Момент также попал на видео. Предположительно, посадить борт мог запасной лётный экипаж, который летел тем же рейсом, но в салоне.

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Напомним, на борту FlyDubai предварительно произошёл конфликт между пилотами, после которого самолёт подал аварийные сигналы. Борт экстренно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а командир его останавливал. Сейчас зарубежные СМИ выдают разную информацию о гражданстве лётчиков. Изначально говорилось, что лайнером управляли россиянин и украинец, агрессором был последний. Также сообщается, что командир судна мог скончаться от ран после нападения.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и нештатных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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