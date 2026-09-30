Жест пилота и овации: Появилось видео первых минут после посадки самолёта FlyDubai
Появилось видео первых минут после экстренной посадки самолёта FlyDubai
Обложка © Х / MummyisTired
В Сети появилось видео первых минут после успешной посадки самолёта FlyDubai, где произошла поножовщина в кабине пилотов. В кадре пассажиры аплодируют. Лайнер приземлился в Саудовской Аравии, не долетев до пункта назначения из-за ЧП на борту.
Посадка самолёта FlyDubai. Видео © Х / MummyisTired
Сразу после посадки кто-то из членов экипажа выглянул к пассажирам и показал знак рукой, что всё в порядке. Момент также попал на видео. Предположительно, посадить борт мог запасной лётный экипаж, который летел тем же рейсом, но в салоне.
Напомним, на борту FlyDubai предварительно произошёл конфликт между пилотами, после которого самолёт подал аварийные сигналы. Борт экстренно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а командир его останавливал. Сейчас зарубежные СМИ выдают разную информацию о гражданстве лётчиков. Изначально говорилось, что лайнером управляли россиянин и украинец, агрессором был последний. Также сообщается, что командир судна мог скончаться от ран после нападения.
Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и нештатных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.