«Полёты стали рутиной»: Психолог объяснил возможную причину драки пилотов FlyDubai

Конфликт между пилотами рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив мог произойти на фоне профессионального выгорания. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал психолог Александр Кичаев.

Скорее всего, это действительно какой-то бытовой конфликт. Тем более вполне вероятно, что у одного из пилотов было выгорание, а может, и у обоих Александр Кичаев психолог

По мнению Кичаева, постоянные перелёты могли превратиться для членов экипажа в рутину и усилить накопившееся напряжение. При этом психолог допустил и другие причины конфликта. Один из них мог находиться под препаратами: например, что-нибудь уколоть, понюхать или проглотить.

Кичаев также предположил, что дополнительным фактором могло стать происхождение членов экипажа. Израильские СМИ ранее сообщали, что один из пилотов якобы был россиянином, а другой — украинцем.

Эксперт допустил и более тяжёлый психологический сценарий, назвав произошедшее возможным проявлением «расширенного суицида».

Напомним, на борту FlyDubai предварительно произошёл конфликт между пилотами, после которого самолёт подал аварийные сигналы. Борт изменил курс над Саудовской Аравией и направился в аэропорт Табука. На фоне сигнала 7500 Израиль поднял в воздух истребители, однако позднее стало известно, что самолёт благополучно приземлился.