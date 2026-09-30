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Опубликовано 30 сентября, 12:38

«Полёты стали рутиной»: Психолог объяснил возможную причину драки пилотов FlyDubai

Психолог Кичаев связал конфликт пилотов FlyDubai с возможным выгоранием

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Конфликт между пилотами рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив мог произойти на фоне профессионального выгорания. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал психолог Александр Кичаев.

Скорее всего, это действительно какой-то бытовой конфликт. Тем более вполне вероятно, что у одного из пилотов было выгорание, а может, и у обоих

Александр Кичаев

психолог

Скорее всего, это действительно какой-то бытовой конфликт. Тем более вполне вероятно, что у одного из пилотов было выгорание, а может, и у обоих
Скорее всего, это действительно какой-то бытовой конфликт. Тем более вполне вероятно, что у одного из пилотов было выгорание, а может, и у обоих

По мнению Кичаева, постоянные перелёты могли превратиться для членов экипажа в рутину и усилить накопившееся напряжение. При этом психолог допустил и другие причины конфликта. Один из них мог находиться под препаратами: например, что-нибудь уколоть, понюхать или проглотить.

Кичаев также предположил, что дополнительным фактором могло стать происхождение членов экипажа. Израильские СМИ ранее сообщали, что один из пилотов якобы был россиянином, а другой — украинцем.

Эксперт допустил и более тяжёлый психологический сценарий, назвав произошедшее возможным проявлением «расширенного суицида».

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Напомним, на борту FlyDubai предварительно произошёл конфликт между пилотами, после которого самолёт подал аварийные сигналы. Борт изменил курс над Саудовской Аравией и направился в аэропорт Табука. На фоне сигнала 7500 Израиль поднял в воздух истребители, однако позднее стало известно, что самолёт благополучно приземлился.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и нештатных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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