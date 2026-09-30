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Опубликовано 30 сентября, 10:07

Код захвата и потеря связи: что на самом деле произошло на рейсе Flydubai в Тель-Авив

Журналист Сигаль: Пилоты подрались на подавшем сигнал о захвате рейсе Flydubai

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На борту самолёта Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, предварительно произошёл инцидент с применением насилия, а не подтверждённый захват воздушного судна. Об этом сообщил израильский журналист Амит Сигаль.

По его словам, в середине полёта между двумя пилотами вспыхнула драка. Именно с этим мог быть связан тревожный сигнал. Ситуация вызвала тревогу после того, как экипаж передал аварийный сигнал. Затем был активирован код 7500, который в авиации используется для обозначения незаконного вмешательства в управление самолётом.

Борт также передал общий аварийный код 7700 и изменил курс над Саудовской Аравией. Израильские военные подняли в воздух истребители. После этого связь с самолётом некоторое время отсутствовала. Борт направился в сторону аэропорта Табука, где его ожидали для посадки.

Вылетевший из Дубая самолёт подал сигнал о захвате — в небо подняли истребители
Вылетевший из Дубая самолёт подал сигнал о захвате — в небо подняли истребители

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте на рейсе в Тель-Авив, когда конфликт пассажиров привёл к нападению на бортпроводниц. Тогда самолёт El Al пришлось посадить в Афинах.

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Наталья Афонина
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