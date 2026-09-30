Вылетевший из Дубая самолёт подал сигнал о захвате — в небо подняли истребители

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал аварийные сигналы во время полёта. Как сообщает Ynet, после кратковременной передачи кода 7700, обозначающего чрезвычайную ситуацию, борт отправил сигнал 7500, который используется при угрозе захвата самолёта.

На борту находились около 180 человек, среди них, по данным израильских СМИ, примерно 150 граждан Израиля. После получения сигнала в воздух были подняты истребители ВВС Израиля.

При этом подтверждённых данных о захвате самолёта нет. По сообщениям СМИ со ссылкой на источники, экипаж мог передать сигнал в связи с другой нештатной ситуацией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят срочные консультации по ситуации. Другие подробности произошедшего, включая причины подачи кодов тревоги и дальнейшие действия экипажа, пока не раскрываются.

Днём ранее военный самолёт упал в безлюдной местности. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полёта. Ту-95 потерпел крушение днём 29 сентября в районе села Красноярово. Шесть членов экипажа погибли. Ещё один получил травмы и был госпитализирован.