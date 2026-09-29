«Сделали всё возможное»: Как экипаж падающего Ту-95 не допустил жертв среди гражданских
Власти Приамурья: Экипаж Ту-95 уводил самолёт от жилых домов
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Экипаж Ту-95 перед крушением в Амурской области пытался отвести самолёт от жилых домов. Об этом сообщило региональное правительство в своём канале в мессенджере MAX.
«Экипаж сделал всё возможное для того, чтобы отвести самолёт от жилых домов», — говорится в публикации.
По данным Минобороны России, самолёт упал в безлюдной местности. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полёта. Ту-95 потерпел крушение днём 29 сентября в районе села Красноярово. Шесть членов экипажа погибли. Ещё один получил травмы и был госпитализирован.
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