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Опубликовано 29 сентября, 12:59

Появилось видео последних секунд полёта разбившегося в Амурской области самолёта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Появилось видео с разбившимся военным самолётом (предварительно, Ту-95МС), снятое незадолго до его падения в районе села Красноярово. На опубликованных Mash кадрах воздушное судно пролетает над местностью за несколько минут до катастрофы.

Ту-154 за мгновения перед крушением. Видео © Telegram / Mash

В ролике видно, как охваченный огнём самолёт летит низко над землёй. Вскоре он пропадает из кадра, а потом ночь озаряется яркой вспышкой пламени.

Причиной крушения военного Ту-154 в Приамурье мог стать взрыв топлива в баке
Причиной крушения военного Ту-154 в Приамурье мог стать взрыв топлива в баке

Напомним, военный самолёт сегодня потерпел крушение в селе Красноярово Амурской области. Предварительно, на борту находились семь человек: шесть членов экипажа погибли, ещё одного человека госпитализировали с ранениями. Самолёт может относиться к авиагруппе «Украинка».

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Юрий Лысенко
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