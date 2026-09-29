Появилось видео последних секунд полёта разбившегося в Амурской области самолёта

Появилось видео с разбившимся военным самолётом (предварительно, Ту-95МС), снятое незадолго до его падения в районе села Красноярово. На опубликованных Mash кадрах воздушное судно пролетает над местностью за несколько минут до катастрофы.

Ту-154 за мгновения перед крушением. Видео © Telegram / Mash

В ролике видно, как охваченный огнём самолёт летит низко над землёй. Вскоре он пропадает из кадра, а потом ночь озаряется яркой вспышкой пламени.

Напомним, военный самолёт сегодня потерпел крушение в селе Красноярово Амурской области. Предварительно, на борту находились семь человек: шесть членов экипажа погибли, ещё одного человека госпитализировали с ранениями. Самолёт может относиться к авиагруппе «Украинка».