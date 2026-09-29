Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 12:39

Причиной крушения военного Ту-154 в Приамурье мог стать взрыв топлива в баке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Предварительной причиной крушения военного самолёта Ту-154 в Амурской области мог стать взрыв топлива на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По данным источника, один из пострадавших при падении самолёта выжил и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Военный самолёт потерпел крушение у базы США Шпангдалем в Германии
Военный самолёт потерпел крушение у базы США Шпангдалем в Германии

По некоторым данным, шесть членов экипажа погибли в результате крушения. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, проверяются различные версии случившегося.

Больше новостей об авиапроисшествиях и работе спасателей — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar