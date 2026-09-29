Причиной крушения военного Ту-154 в Приамурье мог стать взрыв топлива в баке
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Предварительной причиной крушения военного самолёта Ту-154 в Амурской области мог стать взрыв топлива на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
По данным источника, один из пострадавших при падении самолёта выжил и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.
По некоторым данным, шесть членов экипажа погибли в результате крушения. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, проверяются различные версии случившегося.
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