Военный самолёт потерпел крушение у базы США Шпангдалем в Германии

Военный самолёт потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии. Об этом сообщает Die Welt.

По данным издания, инцидент произошёл в районе авиабазы в регионе Эйфель. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем, подробности происшествия уточняются. Очевидцы сообщают о столбе дыма над военным объектом.

Предполагается, что речь может идти о военном реактивном самолёте. На авиабазе Шпангдалем размещаются, в частности, истребители F-16 ВВС США.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии самолёт Cessna рухнул в поле, все находившиеся на борту погибли. Воздушное судно разбилось в сельской местности, после чего на месте работали экстренные службы.