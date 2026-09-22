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Опубликовано 22 сентября, 14:29

Военный самолёт потерпел крушение у базы США Шпангдалем в Германии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Военный самолёт потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии. Об этом сообщает Die Welt.

По данным издания, инцидент произошёл в районе авиабазы в регионе Эйфель. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем, подробности происшествия уточняются. Очевидцы сообщают о столбе дыма над военным объектом.

Предполагается, что речь может идти о военном реактивном самолёте. На авиабазе Шпангдалем размещаются, в частности, истребители F-16 ВВС США.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Германии самолёт Cessna рухнул в поле, все находившиеся на борту погибли. Воздушное судно разбилось в сельской местности, после чего на месте работали экстренные службы.

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Юрий Лысенко
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