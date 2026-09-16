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Опубликовано 16 сентября, 14:57

«Лучшая работа в мире»: При падении вертолёта в Лос-Анджелесе погибла фотожурналистка

При крушении вертолёта в Лос-Анджелесе погибла репортёр NBC4 Элиана Морено

Элиана Морено. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eli_in_the_heli

Элиана Морено. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eli_in_the_heli

38-летняя воздушный репортёр Элиана Морено погибла при крушении новостного вертолёта в Лос-Анджелесе во время работы над репортажем. Гибель журналистки и пилота Джорджа Марсинива подтвердили NBC4 Los Angeles и Telemundo 52.

NewsChopper4 вечером 15 сентября находился над районом Чатсворт, где журналисты освещали смертельную аварию с участием автомобиля и городского автобуса. Около 19:00 воздушное судно рухнуло между коммерческими зданиями и загорелось.

Вместе с Морено погиб пилот Джордж Марсинив, с которым она летала с 2023 года. Ещё одной жертвой стал находившийся на земле человек. Причину авиакатастрофы устанавливают специалисты.

Морено занималась воздушной журналистикой с 2010 года и регулярно рассказывала подписчикам о своей работе. В одном из постов в 2023 году после 76 часов работы за несколько дней она признавалась: «У меня лучшая работа в мире».

Журналистка окончила Университет Чепмена, где изучала тележурналистику и политологию. В соцсетях она использовала прозвище Eli in the Heli, а в прошлом году объявила о помолвке с Робертом Баррьентосом.

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Напомним, сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе рухнул новостной вертолёт, в результате чего погибли три человека. Воздушное судно разбилось неподалёку от места крупной автомобильной аварии в районе Чатсворт, после падения вспыхнул пожар.

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Юрий Лысенко
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